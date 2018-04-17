Pazartesi günü Microsoft'un kapsamlı bulut hizmetler koleksiyonu Azure platformu için yeni bir teknoloji duyuruldu. Akıllı cihazlara, internete bağlı oyuncaklara ve küçük aygıtlara yüksek güvenlikli işlemci gücü desteği sağlayan Azure Sphere, Microsoft'un Linux ile el sıkışmasın sağladı.

Bir zamanlar Microsoft işletim sistemleri için en büyük tehdit olan açık kaynak kodlu Linux işletim sistemleri, ücretsiz olmalarıyla da dikkat çekiyordu. Firmalar, kendi Linux sürümlerini üreterek, özellikle iş dünyasına yönelik uygulamalar ve sistemleri Linux üzerinde kolayca geliştirebiliyordu. İki işletim sistemi ve altyapılarındaki teknoloji nedeniyle bakış açısı arasındaki uzun yıllar süren rekabete karşın bugün Microsoft başhukuk yöneticisi Brad Smith, "Aradan geçen 43 yıl sonra bu bizim için bir ilk. Kendi özel Linux çekirdeğimizi dağıtacağız" dedi.

Günlük hayatta kullanılan kamera gibi cihazların güvenlik sorunlarına vurgu yapan Smith, Azure Sphere ile hem donanım hem yazılım hem de bulut noktasında bütünleşik bir yaklaşıma sahip olduklarını ve bu sayede standart bir mikro işlemciden çok daha güvenilir sonuç elde ettiklerini dile getirdi. İşletim sistemi olarak da Linux tabanlı olarak geliştirdikleri Azure Sphere OS'yi tanıtan Smith, Azure platformunda Linux için güçlü bir destek verdiklerini de belirtti.

Azure Sphere ile donatılan ilk ürünler bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek.