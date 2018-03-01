Dünyanın üçüncü, Asya'nın ise ilk yenilenebilir enerji anlaşmasına Microsoft imza attı. Singapur merkezli Sunseap Group ile güneş enerjisi alımı için anlaşan yazılım devi, küresel veri merkezlerinin enerji yükünün %50'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyor.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, Sunseap firmasının ürettiği 60 megawatt enerjinin %100'ünün 20 yıl boyunca satın alındığı duyuruldu. Bu proje, İrlanda ve Hollanda'daki iki rüzgar paneli anlaşmasından sonra dünyanın en büyük üçüncü temiz enerji anlaşması oldu. Yıl sonuna doğru faaliyete geçecek olan projeyle birlikte Microsoft, yenilenebilir kaynaklardan sağladığı enerji miktarını 860 megawatt'a çıkaracak.