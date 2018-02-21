Microsoft Türkiye, yüzlerce işletmeyi 21 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen Microsoft Teknoloji Zirvesi’nde bir araya getirdi. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede Microsoft Yapay Zeka Araştırma Birimi Kıdemli Araştırmacısı Ece Kamar da konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Bu sene Türkiye’de 25’inci yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Microsoft olarak her zaman ülkemizin potansiyeline ve dünyanın önde gelen bilişim ekonomilerinden biri olacağına inanarak, sizleri daha başarılı kılacak en son teknolojilerle buluşturduk” dedi.

Teknolojinin son yıllarda çok hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu belirten Kansu, sözlerine şöyle devam etti: “2 yıl önce kurulmuş bir şirket 1 milyar dolarlık bir değere ulaşabiliyor. Bunun arkasındaki güç ise teknoloji. Teknoloji artık daha yaygın, daha erişilebilir ve daha ucuz. Yeni fikirler bu sayede daha hızlı hayata geçiyor, milyonlara ulaşıyor ve büyüyor. Global CEO’muz Satya Nadella’nın da dediği gibi misyonumuz dünyada her bireyin ve kurumun daha fazlasını başarabilmeleri için onlara güç katmak. Bunu yapabilmek için de teknolojinin gideceği yönü ve trendleri doğru öngörebilmeliyiz. Biz gelecekte teknolojinin akıllı bulut ve akıllı erişim noktaları çerçevesinde şekilleneceğini ve yeni bir teknolojik paradigmanın eşiğinde olduğumuzu düşünüyoruz.”

Bu görüşlerinin 3 temel düşünceye dayandığını belirten Murat Kansu, bunları şöyle sıraladı: “Birincisi kullanıcı deneyimi artık tek bir cihaza bağımlı değil. Geliştirilen her uygulama yakın gelecekte cep telefonunuzda, bilgisayarınızda ve arabanızda da aynı deneyimle çalışıyor olacak.

İkincisi ise yapay zekâ... Hepimiz yeni dünyada verinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Veriye yatırım yapan ve onu doğru okuyup, anlayan şirketler ileride karlı çıkacaklar. Bulut bilişim bugün verinin depolanması ve işlenmesi alanında büyük bir imkan tanıyor. Ancak giderek birbiri ile bağlantılı hale gelen dijital dünyada hız çok kritik. Dolayısıyla veriyi çok hızlı bir şekilde aksiyona döndürmek de önem kazanacak. Yapay zekanın hayatın her alanına nüfuz edeceğini ve akıllı erişim noktalarında da önemli hale geleceğini öngörüyoruz.

Son olarak, Microsoft her zaman başkaları teknoloji üretebilsin diye teknoloji üreten bir şirket oldu. Bir yandan kullanıcı deneyiminin çeşitlendiği, bir yandan da veri ve yapay zekanın bulut ve uç noktalarda kullanıldığı bu düzende, yazılım geliştiricilerinin de yeni çözümlere ihtiyacı olacak. Serverless olarak tabir edilen bu konseptte, yazılım geliştiriciler artık sadece yazdıkları koda odaklanıp, daha efektif çalışabilecekler. Bu da inovasyonu tetikleyecek.”

CEO'LAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Zirve kapsamında gerçekleştirilen CEO’ların Ajandası: Dijital Dönüşüm panelinde ise Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Denizbank Finansal Hizmetler CEO’su Hakan Ateş ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, kendi alanlarında dijital dönüşüme bakış açılarını değerlendirip, tecrübelerini paylaştı.

BİLGİ DEĞİL İLGİ ÇAĞI

Dijital dönüşümü gerçekleştirememenin perakendenin sonu olacağını düşündüğünü belirten Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Türkiye’nin dünyanın en ileri perakende endüstrilerinden birine sahip olduğunu belirtti. Boyner sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'de müşteriye yakınlık açısından çok iyi bir noktadayız. Müşteri de mağazanızda ama ona cebinden ulaşan başka biri var. Onun o anını yakalamak gerekiyor. Dokunduğunda bir kıymet çıkması gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde müşterinin ilgisini yakalamamız gerekiyor. Geleceğin inovasyon, mobilleşme ve yapay zeka ile şekilleneceğini düşünüyoruz. 5.5 milyon müşterinin ne isteyebileceğini kendisi farkında olmadan ya da haberi olmadan tahmin etmemiz gerekiyor. Bilgi çağındayız deniliyor ama ben ilgi çağında olduğumuzu düşünüyorum. Eskiden bir veriye bakarak karar verirdik. Günümüzde ise müşterinin 360 derecesini takip edip, onu profilleyemezsek var olamayız. Örneğin biz bugün Hopi ile geliştirdiğimiz Yapay Zeka teknolojisi sayesinde Belgrad Ormanı’nda hafta sonları kaç kişi yürüyor, kaç kişi koşuyor biliyoruz. 7.5 km’lik parkuru çok hızlı tamamlıyorsa biz ona koşu ayakkabıları öneriyoruz. Yavaş gidiyorsa onlara daha rahat ürünler öneriyoruz.”

"REKABERLİK"

Denizbank Finansal Hizmetler CEO’su Hakan Ateş ise Microsoft ile beraber geliştirdikleri çözümlerin dünya çapında 10 ülkede 52 ülkede ihraç ettiklerini ifade etti. Ateş sözlerine şöyle devam etti: Microsoft ile beraber geliştirdiğimiz bu çözümler rekabet ve işbirliği kavramının ortaya çıkardığı ‘rekaberlik’ ile ortaya çıktı. Günümüzde rekaberlik çok kritik. Ürünler, müşteriler ve çalışanlar dijitalleşiyor. Bir ileri aşamada robotlar ve makine öğrenimi bize eşlik edecek. Rekabet öyle bir hal aldı ki işbirliğini (rekaberliği) zorunlu tutuyor. Biz Microsoft gibi teknoloji şirketleriyle çalışarak yeni ürünler ve çözümler geliştiriyor. Farklı sektörlerle işbirliği yapmamız gerekiyor. Annem bankacı sanıyor ama ben aslında bir çöpçatanım. Ben teknoloji ile insan arasındaki bir çöpçatanım.”

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane ise günümüzde değişime en hızlı ayak uyduranların hayatta kalabildiğine dikkat çekti ve hayatı o kadar kompleks görmediğini ifade etti. Nane sözlerine şöyle devam etti: “Sonuçta biz sucuk satıyoruz. Hakan bey para, Cem bey hizmet ve ürün satıyor. Biz ise koltuk satıyoruz ve koltuk satma şeklimiz seneler içinde değişti. Eskiden turizm sezonu bir kere geliyordu. Bankaya ayda yılda bir uğruyorduk. Fakat ihtiyaçlar arttı. Talepler değişti. Seyahat artık bir lüks değil ihtiyaç haline geldi. İhtiyacın olduğu yerde değişim oluyor. Değişimin olduğu yerde çözümler gerekiyor. Çözümün bugünkü adı da teknoloji. Eğer teknoloji ile gelen değişimi görmüyorsanız dünya devi de olsanız gidersiniz.”

Bu yıl beşinci kez düzenlenen zirvede katılımcılar Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik ve Yeni Nesil Teknolojiler (Yapay Zeka, Blockchain, Artırılmış Gerçeklik) ile buluşurken, Microsoft Teknoloji Deneyim Merkezi aracılığıyla bu teknolojileri deneyimleme fırsatı da sunuldu. Deneyim Merkezi'nde HoloLens ile hazırlanan artırılmış gerçeklik örneklerinden, İş Güvenliği ve sağlığı çözümlerine, Chatbot dijital asistanlardan iş sağlığı sanal gerçeklik uygulamalarına kadar birçok yeni teknoloji sergilendi.