Herkes, Microsoft'un Windows Phone ile ilgili planlarında sona gelindiğini biliyor. Ancak Amerikan devi tarafından bugün yapılan açıklama, beklenen sonun çok daha erken gelebileceğini gösterdi.

Microsoft cephesinden gelen açıklamaya göre, bugünden itibaren Windows 7,5 ve Windows 8 yüklü telefonlara sunduğu mobil push bildirim desteğine son verildi. Bunun diğer anlamı, artık bu işletim sistemlerinin yüklü olduğu Windows Phone telefonlar anlık bildirim alamayacak.

2011 ve 2018 yılları arasında piyasaya sürülen Windows Phone destekli akıllı telefonlarda, bulunan "live tile" ve "telefonumu bul" özellikleri artık kullanılamayacak. Bununla birlikte Microsoft, Windows 10 Mobile için herhangi bir sorun olmadığını, bu telefonlara tam destek vermeye devam edeceğini duyurdu.