SwiftKey'in 7.0 güncellemesi klavye uygulamasına Araç Çubuğu, Yapışkanlar ve Koleksiyonlar gibi önemli yeni özellikler katıyor. Takvim paylaşım özelliği de yakında uygulamaya eklenecek.
Mobil sanal klavye yazılımının yeni sürümü, önceki sürümleri gibi Android ve iOS işletim sistemlerinde tamamen ücretsiz olarak kullanılabilecek.
Yeni güncelleme ile SwiftKey, mevcut Merkez (Hub) özelliğini Araç Çubuğu ile değiştiriyor. Araç Çubuğu özelliği Android ve iOS’ta sözcük tahmin çubuğunun solundaki ‘+’ işaretine dokunarak açılabiliyor ve hâlihazırda sık kullanılan özelliklerin yanı sıra, çeşitli yeni özelliklere de hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlıyor.
SwiftKey 7.0 güncellemesi ile yazılıma eklenen özelliklerden birisi de Yapışkanlar; bu özellik mesajlara kişisel bir hava katmayı sağlıyor.Sistemde yüklü olan bazı yapışkanlar gönderilmeden önce düzenlenebilirken, Microsoft’un özel yapışkan paketleri de yakında kullanıma açılacak.
Düzenlenen Yapışkanlar istendiğinde kayıt edilebiliyor. Araç Çubuğu’ndaki iğne simgesine dokunarak erişilebilen Koleksiyonlar altında depolanan Yapışkanlara sonradan erişmek mümkün. Koleksiyonlar, kişiselleştirilmiş ve favori yapışkanları depolamak için uygun bir alan sağlarken, düzenlenmiş fotoğrafların ve medya dosyalarının da sonradan birçok uygulama içinde kullanılabilmesine aracılık ediyor.
SwiftKey, yazılımının son güncellemesiyle Takvim paylaşım özelliğinin de yakında duyurulacağını açıkladı. Bu özellik, birkaç dokunuşla ortak bir takvim randevusu oluşturmayı sağlayacak.
“DAHA HIZLI, DAHA KOLAY”
SwiftKey Kıdemli Ürün Müdürü Chris Wolfe, ürün hakkında şöyle konuştu: “Her geçen gün mesajlarımızda daha fazla GIF, yapışkan ve emoji kullanıyoruz. SwiftKey 7.0 ile amacımız, bunu hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı hâle getirmek. Araç Çubuğu, tam da bu işe yarıyor ve SwiftKey kullanıcılarının Koleksiyonlar altında depolayabileceği daha özel içerikler oluşturabiliyor.”
Wolfe sözlerine şöyle devam etti: “Standart klavye deneyimini olabildiğince hızlı ve kolay hâle getirmeye yönelik odağımıza bağlıyız. Bugün tanıttığımız Araç Çubuğu, Yapışkanlar ve Koleksiyonlar güncellemeleri ve Takvim özelliğinin duyurusu, kullancılarımızın zengin medya içeriklerine yönelik deneyimlerini geliştirmek için ne kadar istekli olduğumuzu ortaya koyuyor. SwiftKey’de bundan sonrası için, Microsoft’un da desteği ile hem standart hem de zengin medya deneyimi açısından daha fazla inovasyon görmeye hazır olun.”
HAFTADA 2 MİLYAR EMOJİ GÖNDERİLİYOR
SwiftKey’in istatistiklerine göre her hafta 2 milyardan fazla emoji gönderiyoruz. Kullanıcıların üçte biri her gün emoji kullanıyor ve emoji kullanım oranları da önceki 12 aya kıyasla yüzde 20 artmış durumda. GIF kullanımında da benzer bir artış söz konusu; GIF içeren mesajlarda son altı ay içerisindeki artış yüzde 10 olarak belirtiliyor.
SwiftKey’in otomatik düzeltme, akış ve sonraki sözcük tahmini gibi çekirdek özellikleri hızlı, kolay ve doğru bir yazım sağlıyor. Bugün eklenen özellikler, SwiftKey kullanıcılarına emoji, GIF ve yeni Yapışkanlarla daha fazla duygu ekleme imkânı veriyor. Tüm eski ve yeni özellikler Araç Çubuğu altında toplanırken, GIF’lere Yapışkanlara, Ayarlara, Temalara ve Panoya erişim hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
SwiftKey 7.0, Google Play ve Apple App Store’da ücretsiz olarak yerini aldı.
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