Microsoft derin öğrenme kabiliyetine sahip nöral ağlar yaratarak, Google ile en iddialı olduğu alanlardan biri olan tercüme teknolojilerinde rekabet etmeye başladı. Şirket, tercüman doğruluğunda çeviriler yapabilen yapay zekalarla, insanların yabancı haberlere ve bilgilere erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Microsoft, Asya’daki ve ABD’deki araştırmacıları tarafından yaratılan tercüman yapay zekanın bu alanda “insanlarla denklik” yakaladığını duyurdu. Bu duyuru, söz konusu yapay zekanın profesyonel tercümanlar kadar doğru ve hızlı çeviriler yapabildiği anlamına geliyor.

Microsoft’un araştırma ekipleri, tercüman yapay zekayı Çince yazılmış haberleri çevirterek sınadı. Bu alanda insan doğruluğuna ulaşarak başarılı olduğu açıklanan yapay zekanın sıradaki hedefinin ise canlı haber yayınlarını dinleyerek bir başka dile çevirmek olduğu belirtildi.

Microsoft’un tercüman yapay zekasının basitleştirilmiş bir sürümüne buradan ulaşılabiliyor.

Microsoft, canlı haber yayınlarında göstereceği performans sonrasında, yapay zekayı bir tercüme yazılımı olan ve şirketin Google Çeviri’yle rekabet etmek amacıyla geliştirdiği Microsoft Translator’a eklemeyi planlıyor.

Microsoft Research Asia genel müdür yardımcısı Ming Zhou, yapay zeka çevirilerinin desen algılama görevlerinden çok daha karmaşık olduğunu belirtti ve şöyle açıkladı: “İnsanlar aynı anlamı ifade etmek için farklı kelimeler kullanabiliyor.”

Tercüman yapay zekasını tıpkı insan gibi eğiten Microsoft, sisteme kendi hatalarını sınayabileceği bir çalışma düzeni kurduğunu belirtiyor. “Çifte öğrenme” adı verilen bir eğitim yöntemine başvuran Microsoft araştırmacıları, yapay zekaya önce bir metni Çince’den İngilizce’ye, ardından yeniden İngilizce’den Çince’ye çevirterek, makinenin anlamı ne kadar iyi kavradığını sınayabiliyor.

Araştırmacılar ayrıca yapay zekanın çevirilerinde kullandığı farklı tabirler konusunda geri dönüşlerde bulunarak, sisteme tercüme ettiği metinleri daha doğal bir hale getirmesinde yardımcı oluyor.

YAPAY ZEKA HEM TÜRDEŞLERİNİ HEM DE İNSANLARI KANDIRDI