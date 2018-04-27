Middlesbrough - Millwall maçı ne zaman?

İngiltere Championship maçında Middlesbrough ile Millwall, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Middlesbrough 72 puanla 5. sırada, Millwall 69 puanla 7. sırada bulunuyor. Middlesbrough son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Millwall, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 373 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Middlesbrough kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Millwall sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Middlesbrough önceki hafta Brighton & Hove Albion mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Millwall ise Wolverhampton maçında 4-2 yenildi.

Middlesbrough, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Middlesbrough, kendi sahasında 31 gol attı, 17 gol yedi.

Millwall, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Millwall, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.