Middlesbrough - Millwall maçı ne zaman?

İngiltere Championship maçında Middlesbrough ile Millwall, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Middlesbrough 72 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Millwall 69 puanda ve 7. sırada. Middlesbrough, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Millwall son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 373. İddaa'da Middlesbrough kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Millwall kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Middlesbrough önceki hafta Brighton & Hove Albion mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Millwall, Wolverhampton karşılaşmaında 4-2 yenildi.

Middlesbrough, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Middlesbrough, kendi sahasında 31 gol attı, 17 gol yedi.

Millwall, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Millwall, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.