Sağlık Bakanlığı, obezite ameliyatlarını mercek altına aldı. Bakanlık, mide küçültme ameliyatlarında yaşanan ölümlerin çoğalması ve son olarak Özge Şeker’in yaşamını yitirmesinin ardından genelge yayımladı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; genelgede, alınması istenen önlemler şöyle sıralandı:

* Obezite cerrahisi uygulayacak cerrah; bariyatrik cerrahi ve ileri laparoskopik teknikler konusunda deneyimli olacak.

* Obezite cerrahisi kararı ve ilgili uzmanın muayenesi sonrasında endokrinoloji/dahiliye, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon uzmanının da teşhisi alınacak.

* Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği durumlarda kardiyoloji, göğüs hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının ve gerektiğinde ilgisine göre diğer uzmanlık dallarının da teşhisi istenebilecek.

* Obezite cerrahisi uygulamalarının yapılacağı sağlık tesislerinin ameliyat öncesi gerekli değerlendirme ve teşhisin yapılabileceği yeterlilikte olması gerekecek.

* Hastanede üçüncü seviye erişkin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarına uygun altyapı ve cerrahi donanım şartlarına sahip ameliyathane bulunması gerekecek.

* Sağlık tesisindeki yatak, sedye, ameliyat masası ve benzeri donanım obez hastaları için yapılandırılacak.

* Ameliyat öncesi ve sonrası beslenme, egzersiz ve psikolojik danışmanlık programları düzenlenecek. Hastanın düzenli takibinden ameliyatı yapan cerrah ve ilgili sağlık tesisi yönetimi sorumlu olacak.

KAÇAK TESTİ HAYAT KURTARIYOR

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Özge Şeker, 55 kilodan 65 kiloya çıkınca tüp mide ameliyatında karar kıldı. Doktorunun önerisiyle 78 kiloya çıktıktan sonra bıçak altına yattı. Ancak midesinde oluşan kaçak sonucu hayatını kaybetti. Peki mide kaçağı öngörülebilir bir durum mu? Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, dünyada her yıl 1 milyon kişinin mide ameliyatı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de akşam randevu verilip, ertesi gün ameliyata alınan hastalar var. Sosyal medyada obezite ameliyatları satılıyor. Herkes artık obezite cerrahı oldu, obezite ameliyatları ise bir sektör. Kan yağlarınız yüksekse, kan şekeriniz yüksekse, kalp krizi için adaysanız ne kadar fazla kilonuzun olduğu önemli değil. Kimi insanda 5 kilo bile ciddi hastalıklara sebep verirken, bu ölçü bir başkası için 50 kilo olabilir.”

Çelik “Hastalara kesinlikle kilo almalarını söylemeyiz. Bedeni kilo ile boya uygun hale getirmek gibi bir durum söz konusu değil” ifadesini kullandı. Hastaya ameliyattan 3 hafta önce sigara bıraktırılması gerektiğini anlatan Çelik “Aksi halde midesinde kaçak oluşur. Ameliyattan kısa bir süre sonra yapılan kaçak testi de riski en aza indirir” şeklinde konuştu.

SON YILLARDA ÖLÜMLER ARTTI

18 Ekim 2014: Hatay’da Hülya Ekren (38), mide küçültme ameliyatı sonrası can verdi.

16 Aralık 2014: Adana’da Fatih Besler, mide küçültme ameliyatından sonra hayatını kaybetti.

7 Şubat 2015: Tekirdağ Çerkezköy’de mide küçültme ameliyatı olan Buket Yalıser, akciğer yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2015: İzmir Karşıyaka’da, mide küçültme ameliyatı olduktan 4 gün sonra rahatsızlanan Ceyda Yanık, midesinde sıvı biriktiği için tekrar ameliyat edilirken öldü.

4 Ağustos 2015: Rize’de obezite nedeniyle 120 kiloya ulaşan Burak Pertek (17), mide ameliyatından sonra öldü.

3 Şubat 2017: İzmir Kemalpaşa’da Devrim Türk (40) ameliyat sonrası yaşamını yitirdi.

11 Şubat 2017: Samsunlu 29 yaşındaki Hatice Durak, ameliyat sonrası fenalaştı ve öldü.