Mide bulantısı, kusma ve midede ağrı şikâyeti ile Kepez Devlet Hastanesi'ne başvuran Seda Nur Saygı'ya hastanede bir dizi tetkik yapıldı. Mide içerisinde yabancı cisim olduğunu tespit eden genel cerrahi uzmanı Metin Çiftçi, Seda Nur Saygı'yı ameliyata aldı. Ameliyat ekibi, mide içerisinde birikip yumak haline gelen 1,5 kilogram saç tespit etti.

MİDENİN ŞEKLİNİ ALMIŞ

DHA'nın haberine göre, saçı çıkarıp mide içerisini temizleyip Dr. Metin Çiftçi, ameliyatın 1,5 saat sürdüğünü söyledi. Hastanın çocukluktan bu yana saç yeme öyküsünün olduğuna da dikkat çeken Dr. Çiftçi, "Hastamızın karın bölgesinde ele gelen bir kitle tespit ettik. Tomografi ve ultrason sonuçlarını görünce açıkçası şaşırdık. Çünkü saç yumağı midenin şeklini almıştı. Hastanın geçmişini sorguladığımızda küçüklüğünde saç yediğini öğrendik. Daha önce de buna benzer vakalar görmüştük ancak bu büyüklükteki bir yumağı hekim olarak ilk kez gördüm. Operasyonda saç yumağını çıkarıp mideyi onardık" dedi.

'HEP SAÇIMI YERMİŞİM'

Farklı hastanelere defalarca aynı şikayetle gittiğini ancak bir türlü sonuç alamadığını anlatan Seda Nur Saygı ise sürekli mide bulantısı yaşadığını söyledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne gelince ilk muayenede sorunun kaynağının tespit edildiğini anlatan Saygı "Çok küçük yaşlarda saç yermişim, annem söylerdi hep. Ancak bu kadar yiyebileceğimi düşünmüyorum. Sanırım midemin içerisinde birikip büyümüş. Saçı bana gösterdiler çok şaşırdım" diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER