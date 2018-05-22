Midesinden 735 bin dolarlık kokain çıkarıldı

Hindistan polisi, Yeni Delhi Havaalanı'nda midesinde piyasa değeri yaklaşık 735 bin dolar olan 106 kokain kapsülü taşıyan bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Polise göre kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki kadının midesindeki kapsüller, hastanede laksatif verilerek çıkarıldı.

14 Mayıs'ta gözaltına alının zanlının bu kapsülleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yuttuğu ve Hindistan'da bir Nijerya vatandaşına teslim etmesinin istendiği belirtiliyor.

Polis henüz söz konusu Nijerja vatandaşını bulamadı.

Yetkililer, daha önce hiç kimsenin midesinden bu kadar çok sayıda kokain çıkarılmadığını söylediler.

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