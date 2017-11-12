Midilli Adası'na geçiş hazırlığındaki 29 kaçak, yakalandı

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sazlı köyü sahilindeki bir pansiyonda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Pansiyona yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 29 kaçak, yakaladı.

DHA'nın haberine göre; kaçakların, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olduğu belirlendi. Kaçakların ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, operasyon kapsamında insan kaçakçılığı şüphelisi 3 Türk'ü de gözaltına aldı. Yakalanan kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılarının ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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