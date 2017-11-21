Midilli'de sığınmacı karşıtı gerginlik

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda göçmen karşıtı bir grubun, açlık grevindeki sığınmacılardan çadırlarını kaldırmalarını istemesi üzerine gerginlik yaşandı.
AA'nın haberine göre; aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grup, sığınmacıların üzerlerine yürüyerek bir meydanda kurdukları çadırları kaldırmalarını istedi. Sığınmacıların çadırları kaldırmaması üzerine iki grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Bazı sığınmacıları iten ve hakaret eden gruba, Yunan polisi müdahale etti.
Açlık grevine katılan Afgan sığınmacı Aras Hampay, yaptığı açıklamada, bir grubun üzerlerine yürüdüğünü ve buradan gitmeleri gerektiğini söylediğini aktararak, "Faşist kişiler gelip iki arkadaşımızı itti ve bize hakaret ettiler. Çadırları kaldırmak istediler ama polis müdahale etti." diye konuştu.
Hampay, kendisi ve dört Afgan kız kardeşin açlık grevlerine kasım ayı başında başladıklarını belirterek, "Biz burada kalmak istemiyoruz. Burada zaten durumun kötü olduğunu biliyoruz. O yüzden Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bize müsaade etsinler." ifadesini kullandı.
Hampay, çadırları kaldırdıklarını ancak protestolarını sürdüreceklerini söyledi.
Sığınmacılar, yaklaşık üç haftadır içinde bulundukları koşulları protesto amacıyla açlık grevi yapıyor.
Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos, sığınmacılarla görüşmesinde "güvenlik sorunu" yaşanabileceğini belirterek çadırları kaldırmalarını istemişti.
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