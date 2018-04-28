Midtjylland - Aalborg maçı ne zaman?

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Midtjylland, 29 Nisan 2018 Pazar günü Aalborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 63 puanlı Midtjylland 2. sırada bulunuyor, Aalborg 36 puana sahip ve 5. sırada. Midtjylland, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Aalborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 555 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Midtjylland kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Aalborg sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Midtjylland son haftadaki SonderjyskE müsabasında 2-1 kazandı.

Aalborg ise AGF Aarhus karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.