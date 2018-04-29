Midtjylland - Aalborg maçı ne zaman?

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Midtjylland, 29 Nisan 2018 Pazar günü Aalborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 63 puanlı Midtjylland 2. sırada bulunuyor, Aalborg 36 puana sahip ve 5. sırada. Midtjylland son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Aalborg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 555 kodlu maçı oynayanlar; Midtjylland galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Aalborg galibiyet oranı 6.25. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Midtjylland son hafta oynanan SonderjyskE maçında 2-1 kazandı.

Aalborg ise AGF Aarhus karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.