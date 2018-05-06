Midtjylland - FC Nordsjaelland düellosu

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Midtjylland, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü FC Nordsjaelland takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Midtjylland 63 puanla 2. sırada, FC Nordsjaelland 50 puanla 3. sırada bulunuyor. Midtjylland son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Nordsjaelland, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 629. İddaa'da Midtjylland kazanır 1.45, berabere biter 3.60, FC Nordsjaelland kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Midtjylland son haftadaki SonderjyskE müsabasında 2-1 kazandı.

FC Nordsjaelland ise Elite 3000 maçında 1-0 yenildi.

FC Nordsjaelland, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. FC Nordsjaelland, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.