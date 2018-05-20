Midtjylland - Horsens maçı ne zaman?

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında Midtjylland ile Horsens, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 63 puanlı Midtjylland 2. sırada bulunuyor, Horsens 35 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Midtjylland, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Horsens son 5 mücadelede 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 474 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Midtjylland kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Horsens sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Midtjylland son haftadaki SonderjyskE müsabasında 2-1 kazandı.

Horsens, Lyngby karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.