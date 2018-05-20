Midtjylland - Horsens maçı rakamları

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında Midtjylland ile Horsens, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Midtjylland 63 puanla 2. sırada, Horsens 35 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Midtjylland, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Horsens, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 474 kodlu maçı oynayanlar; Midtjylland galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Horsens galibiyet oranı 9.00. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Midtjylland son haftadaki SonderjyskE müsabasında 2-1 kazandı.

Horsens, Lyngby karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.