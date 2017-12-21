Midwood sinema ve sanat dünyasının ilgi odağı oldu!

Geçtiğimiz ay Boolywood’un önemli yapımcı ve yönetmenlerini ağırladıktan sonra bir süre önce Chinawood’un önemli yapımcıları Midwood’a gelerek çalışmaları yerinde izlemiş, Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San’dan bilgi almışlardı.

KEMAN SANATÇISI JİHAD AKL İSTANBUL'DA

Midwood’un son ziyaretçisi ise Lübnan’ın Dünyaca ünlü keman sanatçısı Jihad Akl oldu. Midwood’un bünyesindeki Midstay’den Klup cart üyeliği alırken kendisi için hazırlanan süprizden çok mutlu oldu.

Dünya’nın bir çok ülkesinde kemanı ile harikalar yaratan Jihat AKL Midwood’u ziyareti sırasında kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarına üfledikten sonra, kemanı ile happy birthday şarkısını çaldı.

Ahmet san ile birlikte doğum günü pastasına kesen Jihat AKL Kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına duyarsız kalmadı, kendisini kutlayanlara mini bir konser verdi.

Midwood

istanbul