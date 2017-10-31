Edinilen bilgilere göre, Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 22 kişi, akşam saatlerinde karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tutukluların, güneş enerjisi sisteminin antifrizinin cezaevi suyuna karışması sonucu rahatsızlandıkları iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

mardin

Midyat