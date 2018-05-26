Miedz Legnica - Chojniczanka Chojnice maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Miedz Legnica, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Chojniczanka Chojnice takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:45. 59 puanlı Miedz Legnica 1. sırada bulunuyor, Chojniczanka Chojnice 53 puana sahip ve 3. sırada. Miedz Legnica, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Chojniczanka Chojnice son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 238 kodlu maçı oynayanlar; Miedz Legnica galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Chojniczanka Chojnice galibiyet oranı 0.00.

Miedz Legnica son hafta oynanan Gornik Zabrze maçında 0-2 kazandı.

Chojniczanka Chojnice ise Olsztyn karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Miedz Legnica, evinde 9 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 13 gol yedi.

Chojniczanka Chojnice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Chojniczanka Chojnice, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.