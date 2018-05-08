Miedz Legnica - Olimpia Grudziadz sahaya çıkıyor

Miedz Legnica ve Olimpia Grudziadz, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Miedz Legnica 52 puanla 1. sırada, Olimpia Grudziadz 28 puanla 16. sırada bulunuyor. Miedz Legnica son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Olimpia Grudziadz, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 485. İddaa'da Miedz Legnica kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Olimpia Grudziadz kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Miedz Legnica son haftadaki Gornik Zabrze müsabasında 0-2 kazandı.

Olimpia Grudziadz, Wisla Pulawy karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Miedz Legnica, evinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 12 gol yedi.

Olimpia Grudziadz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Olimpia Grudziadz, 8 gol atarken 18 gol yedi.