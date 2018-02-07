Ne kadar iyi duyarsanız duyun, yıllık işitme testi yaptırmak akıllıcadır. Eğer migreniniz varsa bu testleri sıkılaştırmak yararınıza olacaktır. Araştırmalar, migrenden muzdarip olanların, olmayanlara kıyasla daha fazla işitme kaybı riski taşıdığını, migren hastalarının ani işitme kaybının iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.
Peki nörolojik bir hastalığın işitmenizle ne ilgisi var? Mısır Assiut Üniversitesi Hastanesi Nöroloji ve Psikoloji Bölümü'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre baya bir ilgisi var.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.
“Araştırmacılar elektrofizyolojik testleri kullanarak, migren hastalarının kokleadaki işitsel yollarının işlevine baktılar ve migren hastalarının üçte ikisinin bir veya daha fazla anormalliği olduğunu keşfettiler. Uyarılınca kokleadaki kıl hücrelerinin titreşimlerinden kaynaklanan yankıları ölçen otoakustik emisyon testi ve beynin ses yanıtını ölçen işitsel beyin sapı tepkisi de teste dahil edildi. Araştırmacılar, bu anormallikleri, migren atakları nedeniyle işitme sisteminin zarar gören kan dolaşım sistemine bağladılar.
Kokleadaki duyu hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için sağlıklı bir kan dolaşımı şarttır. Sirkülasyonda görülen bir azalma sonuç olarak bu hücrelerin hasar görmesine veya ölmesine neden olabilir. Bu da sensorinöral işitme kaybına neden olur.
ANİ İŞİTME KAYBI İKİ KAT DAHA FAZLA
Buna ek olarak, Tayvan'daki Taipei Gaziler Genel Hastanesi araştırmacıları tarafından yapılan araştırmada, migren hastalarının ani sensorinöral işitme kaybı olarak bilinen nadir bir duruma neredeyse iki kat daha fazla maruz kaldığı bulundu. Bu durumdan etkilenen bireyler, genellikle, bir veya iki kulakta, açıklanamayan, hızlı bir işitme kaybına maruz kalırlar. Bu durum ani bir şekilde ya da birkaç gün içinde ortaya çıkabilir.
Ani işitme kaybı tıbbi acil bir durumdur ve acil bakım gerektirir.
Ani işitme kaybının her yıl 5 bin kişiden birini etkilediği tahmin ediliyor. Genellikle, bunlar 40-50 yaş arası yetişkinler.
Aniden işitme kaybı yaşarsanız, acil bir sağlık kuruluşundan derhal yardım isteyin. Migren hastalığı teşhisi konulursa tedavi planınızın, yıllık işitme testi içerdiğinden emin olun.”
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