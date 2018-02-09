Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, ilaç tedavisine yeterli yanıt alınamayan, kronik migren hastaları için uyguladıkları botoks tedavisinin migren hastaları için yeni ve iyi bir seçenek duruma geldiğini belirtti.
İHA'nın haberine göre; son yıllarda vatandaşların daha çok şikayetle sağlık kuruluşlarına başvurduğu migren ağrıları ve tedavisi hakkında konuşan Nöroloji Uzmanı Dr. Melek Ertan, baş ağrıları içinde son yıllarda migrenin önemli ölçüde artış gösterdiğini söyledi.
Migrenin kadınlarda yüzde 15-18 arasında gözükürken, erkeklerde ise bu oranın yüzde 6-8 olduğunu belirten Dr. Ertan, "Bunun nedeni hormonal dengesizlik ve kadınların yapılarının hassas ve duygusal olmasıdır. Bunun yanı sıra sosyoekonomik durum, obezite ve dengesiz beslenme, stres etkileyen diğer faktörlerdir. Migren, genç yaşlarda ortaya çıkar ve en sık 18-45 yaş arasında görülür; ancak 45 yaş üzeri kişilerde de migren görülebilir. Migren her hastaya göre farklılık gösterir. Koruyucu tedaviye rağmen hastanın atakları devam ediyorsa ve sıklaşıyorsa kronik migren tedavisine geçilir" dedi.
"BOTOKS SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN RUHSATLANDIRILMIŞTIR"
Migrenin insanların yaşam kalitesini ve günlük aktivitelerini belirgin şekilde etkileyebilen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Melek Ertan, konuşmasının bir kısmında yeni tedavi yöntemi hakkında şunlar söyledi: "Yıllardan beri migren hastaları atak sırasında alınan yada atakların gelmesini önlemeye yönelik değişik ilaçlar kullanmaktadırlar. Ancak son yıllarda daha çok gündeme gelen botoks tedavisidir. Ülkemizde bu toksini içeren botoks ve dysport isimli iki preparat vardır. Kronik migrenin proflaktik tedavisinde botoks Sağlık Bakanlığı tarafından da ruhsatlandırılmıştır."
"MİGRENİN EN GÜNCEL TEDAVİSİ BOTOKS"
Dr. Ertan, kronik migren tedavisinin etkili ve güncel yönteminin botoks tedavisi olduğunu söyledi. Yeni tedavi yöntemi ile kaslara botoks toksini enjekte edilerek kasların aktivitesini azaltmanın amaçlandığına dikkat çeken Ertan, konuyla ilgili konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kasların aktivitesi azalınca ağrı da azalır. Botoks tedavisinde, gergin olan kas gruplarına 7 ayrı bölgede toplam 31 noktaya toksin enjeksiyonu yapılır. Daha çok gergin olan kas gruplarına daha yoğun miktarda enjekte ederken, az gergin olan kas gruplarına daha az miktarda enjekte edilerek tedavi uygulanır. Bu tedavi 3-4 ayda bir; 3-5 kür arası değişen yoğunlukta uygulanır."
"SADECE KRONİK MİGREN HASTALARINA UYGULANIR"
Botoks tedavisinin tüm migren hastalara uygulanamayacağına vurgu yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Ertan, "Bu tedavinin uygulanabilmesi için hastalara kronik migren tanısının konulması gereklidir. En önemli konu ise kronik migren tansının doğru konulmasıdır. Migren hastalığı için bir biyolojik belirteç yoktur. Hastanın nörolojik muayenesi, hastalık öyküsü ve baş ağrısına neden olabilecek tüm etkenlerin dışlanması ile konulabilmektedir. Kronik migren hastaları yaşam kalitelerinin çok bozulduğu, günlük işlerinin büyük oranda kısıtlandığı, çok fazla ilaç kullanan ve bu ilaçların hem yan etkileri, hem de istenen etkiyi her hastada yeterince göstermemeleri nedeniyle çok zor durumda olan hastalardır. Bir çok hasta bu uygulama hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Önemli bir konuyu da mutlaka belirtmek isterim, kronik migren tanısı konulurken ağrıların aşırı ilaç kullanımına bağlı olmaması gerektiği unutulmamalıdır" diye konuştu.
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