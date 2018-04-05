Migros son 11 yılın rekorunu kırdı

Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, “45 bin Migros çalışanının ortak özelliği, perakendeye duyduğu merak. Bu merakla kapımızdaki seyyar satıcıdan da, tedarikçilerimizden de, rakiplerimizden de, dünya perakendesinden de öğrendiklerimiz var. En çok müşterimizden öğrendik. Merak anahtarı, Migros’a 64 yılda 64 milyonun kapısını açtırdı” dedi.



Migros’un bugün Türkiye’nin 81 ilinde bulunduğunu belirten Tort, “Gittiğimiz her ile 38 bin çeşit ürünümüzü de beraberimizde götürüyoruz. Bu tüketici için seçim hakkı, özgürlük, kalite ve ucuzluk demek” dedi. Müşterilerinin kalbine ve cebine hitap etme iddiaları olduğunu belirten Tort, kaliteden ödün vermeden temel ihtiyaç ürünlerinde piyasadaki en iyi fiyatı sunduklarını ve tüm ürün gruplarında kampanyalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu sayede son 3 yılda müşterinin sepetine giren gıda ürünlerinin ortalama birim fiyatını yüzde 11 aşağı çektiklerini dile getirdi. Tort, yıl boyunca gıda alışverişini Migros’tan yapan bir müşterinin, bir aylık alışverişini bedavaya getirdiğini belirtti.



Öğrenme algoritmasına sahip akıllı sistemlerle geleceğin perakendesini şekillendirdiklerini ifade eden Tort, Migros Mobil’e ekledikleri M Kolay özelliği ile müşterilerinin alışveriş sırasında barkod okutarak alışveriş torbalarına ürünlerini direkt atabildiklerini ve kasadan geçirmeye gerek kalmadan ödeme yapabildiklerini belirtti. Tort, “81 ilde 8.000 kasamızdan yapılabilen mobil ödeme ile fiziksel ortamda bu kadar yaygın mobil ödeme imkanı sunan ilk ve tek perakendeciyiz” dedi.



Tersine göçün anahtarının perakende sektörü olduğunun altını çizen Tort, her ilde yarattıkları istihdamla yöresel kalkınmanın lokomotifi olduklarını belirtti. Anadolu mağazalarında çalışanlarının toplam istihdamlarının yüzde 71’ine denk geldiğini belirten Tort “Çalışanlarımızın yüzde 54’ü kendi memleketlerinde görev yapıyor” dedi.

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