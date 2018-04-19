Ligde evinde yenilgi yüzü görmeyen, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek liderliği geri alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'in rövanşında Akhisarspor'a Yevhen Seleznyov'un golleriyle 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Maicon kırmızı kart görürken hatalarıyla maça damga vurdu. İlk ve ikinci golde hataları bulunan Maicon'un dışında Galatasaray'da Latovlevici de performansıyla taraftarların tepkisini çekti. Öte yandan Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Akhisarspor'da Miguel Lopes açıklamalar yaptı. Lopes'in açıklamaları şöyle:

"Akhisar tarihinde ilk defa final oynayacak. Bu da benim için inanılmaz bir olay. İçeride de futbolcular ve personeller olarak kutladık. Tüm Akhisar için çok mutluyum.

"Beşiktaş ve Fenerbahçe; ikisi de çok zor ekipler. Ben tercih etmiyorum ama bekleyip göreceğiz"