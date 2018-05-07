Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, kritik deplasmanda 3 puanı Garry Rodrigues'in golleriyle alırken mücadelede ilginç bir an da yaşandı.

Maçın 85. dakikasında Akhisarspor hücuma kalkarken Portekizli sağ bek Miguel Lopes topu çizgi üzerinde kontrol edemedi. Fatih Terim kararı alkışlarken, hakemin taç kararını tecrübeli hocanın etkisinde kalıp aldığını düşünen Portekizli oyuncu tepki gösterdi. Terim, parmağıyla kendisini işaret eden Lopes’e çıkışırken, ortalık karıştı! Hakem Ali Palabıyık, bu pozisyon sonrasında başarılı savunmacıya sarı kart gösterdi. Akhisarlı oyuncu, yaşanan tartışmayla ilgili “Aramızda pek hoş olmayan bir konuşma geçti. Ama sahada olan sahada kalır. Bu yüzden bir şey söyleyemem. Sahadaki mücadele ve oyuna bakarsak maçın hakkı beraberlikti” diye konuştu.

MAÇ SONUNDA ÖZÜR DİLEDİ

Miguel Lopes, maç sonrasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fatih Terim'den özür diledi. Lopes, "Tebrikler takım. Yenilgiye rağmen aslanlar, savaşçılar gibi mücadele ettik. Şimdi başımızı kaldırmamız lazım. Takım olarak hedefimize ulaşmamız lazım. Fatih Terim'e olan hareketimden dolayı da özür dilerim. Bunlar maç esnasında olabilecek hareketler fakat sağlıklı düşündüğümüz zaman yanlış olduğunu anlıyor insan" ifadelerini kullandı.