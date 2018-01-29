Mihrişah bebeğin ölümüne inceleme

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 9 aylık Mihrişah Özkan'ın 4. kez götürüldüğü hastaneden taburcu olduktan sonra ölümü ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla inceleme başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Karasu'da yaşayan Enes ve Nursibel Özkan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 9 aylık Mihrişah'ın ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı talimatıyla Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Karasu Devlet Hastanesi'ne 4'üncü kez götürülen ve ateşi düşürüldükten sonra taburcu edilerek evine gönderilen 9 aylık Mihrişah'ın ölümü sonrası epikriz raporları incelemeye alındı. Teşhis koyan ve tedavi uygulayan doktorun ise savunmasına başvurulacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yapılacak inceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır" denildi.

TABURCU EDİLDİLER

Öte yandan Mihrişah'a üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi ile tedavi uygulandığı öğrenildi. Minik bebeğin öldüğü gün domuz gribi şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 5 yaşındaki abisi Miraçhan Burak ve 3 yaşındaki ablası Mihrimah'a bronşit tanısı konulduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. İki kardeşin domuz gribiyle ilgili tahlil sonuçlarının ise henüz gelmediği belirtildi.

Ayıca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görevli doktorlar "Benzer bulguları taşıyan hastalar özellikle çocuk olduğunda domuz gribi şüphesiyle karantina altına alınarak bulguları takip edilir. Bu süre zarfında domuz gribi şüphesini destekleyen bulgular devam etmezse hastalara konulan teşhislere uygun tedaviler gerçekleştirilir" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER