Büyüleyiciliğin sadelikle buluştuğu bir dünyayı keşfetmek için Mikonos tatiline çıkın. İster gerçek bir eğlence bağımlısı olun, ister adanın tarihini ve geleneğini keşfetmek isteyen bir ziyaretçi olun, Mykonos kesinlikle beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Şimdi bu kozmopolit adanın gezilecek yerlerini tanıtacağız. İşte her yönüyle tarihi ve turistik ada Mikonos...

MİKONOS HAKKINDA GEZİ NOTLARI

Yunan Kiklad adalarının kalbi olan Mikonos Adası, beyaz badanalı bir cennet adeta. 85.5 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Mikonos adını, Mitolojideki Apollon'un torbası olan “Mykonos” dan aldığını biliyor muydunuz?

Yunanistan'ın en ünlü kozmopolit adasına, Kikladların kalbinde beyaz badanalı bir cennete hoş geldiniz. Mitolojiye göre Mikonos, Herkül'ün öldürdüğü devasa devasa cisimlerden oluşmuştur.

MİKONOS'TA GEZİLECEK YERLER...

HORA

Adanın başkenti denilen Hora, geniş bir alana yayılmış Kiklad mimarisinin en iyi örneklerinden biri ve ziyaretçiler için büyüleyici bir cazibe merkezi.

Taş dar sokakları, mor çiçeklerle dolu begonvil ağaçları ve gizli kiliselere sahip beyaz badanalı, renkli kapı ve pencere çerçeveli evleri hayranlığınızı bir kat daha artıracak. Panayia Paraportiani kilisesi, Belediye binası ve limanın üzerinde bulunan kaleyi ziyaret edin. Arkeoloji, Folklor ve Denizcilik Müzeleri'ni küçük bir tarihi gezi için ziyaret etmeyi unutmayın. Hóra'nın renkli ve kalabalık alışveriş caddelerinde yaya dolaşın. Büyüleyici kafeler ve şık restoranlar ile çevrili Matoyánni Caddesi en göze çarpan yerlerden.

MASKOT PELİKAN PETROS İLE FOTOĞRAFINIZ OLSUN

Her zaman canlı olan sahil boyunca atmosferi içinize çekin ve masmavi sularda renkli yansımalar yapan bir balıkçı teknelerine hayran olacaksınız. Yürüyüş yaparken, Mikonos'un resmi maskotuna rastlarsanız şaşırmayın, bu bir pelikandan başka bir şey değildir! Pelikan 1954 yılındaki bir fırtına sonrası bir balıkçı tarafından bulundu. Ondan sonra yerli halkın arkadaşı oldu. Öldüğü zaman, kaybının acısı o kadar derine işlemiş ki, kısa sürede bir başkası bulunmuş. İlk pelikan Pétros'un hatırasına ithafen, yerli halk, gündelik hayatın önemli bir parçası olarak kıyı etrafında dolaşan uzun bir pelikan geleneği oluşturdu. Yani, ne yaparsanız yapın, ünlü pelikan Pétros'un ardılı ile fotoğraf çekmeyi unutmayın!

KÜÇÜK VENEDİK'E HOŞ GELDİNİZ

Adanın en doğal köşelerinden biri, 18. yüzyıldan kalma bir bölge olan Alefkántra veya “Küçük Venedik” dir. Deniz üzerinde tünemiş balkonlar, ünlü İtalyan şehrini aklınıza getiren resimlerden biri. Deniz kenarındaki ışıltılı mavi zemine sahip bir kafede dinlenin ve yukarıdaki yamaçta etkileyici bir şekilde duran ilginç yel değirmenlerinin manzarasını seyredin.

PANAYİA TOURLİANİ MANASTIRI VE ANO MERA

Mikonos'un ikinci geleneksel yerleşim yeri, tarihi Panayia Tourliani (parlak oyma ahşap ikonostasisi olan bir 16. yüzyıl kilisesi) manastırının etrafında yer alan Áno Merá'dır. Kuzeyde önemli bir Neolitik yerleşim yeri olan ve M.Ö 14.-13. yüzyıla tarihlenen Fteliá.

Güney sahilinde Órnos ve Psaroú aileler için favori yerlerdir. İyi düzenlenmiş bir plaja sahip Platis Yalós'a da uğrayın, güneş banyosunun ve denizin tadına doyasıya varın. Ancak, bir kitapla gevşemek için sakin bir kumsal arıyorsanız, Ayia Ánna, Houlákia, Kápari, Agrári ve Ayios Stéfanos gibi adanın kuzey sahilinde daha az kalabalık yerler iyi bir seçim olabilir.

ADRENALİN MERAKLILARI İÇİN İDEAL

Ada su sporu meraklıları için bir cennet! Dünyanın her yerinden sörfçüler buraya akın ediyor. Rüzgar sörfü için mükemmel bir plaj seçeneği vardır. Sörf derslerinin de bulunduğu Kórfos, Fteliá, Meyáli Ámmos ve Kalafátis arasında seçim size kalmış. Ayios Stéfanos'ta tenis ya da mini golf, Ayia Anna'da plaj voleybolu yapabilirsiniz. Ayrıca, Eliá ya da Kalafátis'te deniz paraşütünü ya da jet ski yapmayı deneyebilirsiniz. Dalış meraklıları, Mikonos'un sualtı sihrini heyecan verici buluyor. Suyun sıcak ve deniz tabanındaki görünürlüğün iyi olduğu zaman eylül ayıdır.

Adada birçok dalış merkezi bulabilirsiniz (bazıları da şnorkelle yüzme dersleri veriyor). Dalış ekipmanları satan uzman mağazalar bulabilirsiniz. Adada bir kano veya bir tekneyle tenha plajları keşfedebilir ya da yakındaki adacıkların etrafında bir tekne turuna çıkabilirsiniz.

EGE'NİN SPESİYALLERİNİ TADIN

Karnınız acıktığında, kendinizi bazı yerel Ege spesiyaliteleriyle ödüllendirebilirsiniz. Biberle tatlandırılmış yumuşak bir peynir olan kopanistí, adanın gastronomik markasıdır. Güneş ve kuzey rüzgarı ile kurutulmuş kekikle taçlandırılmış etlerin tadına varın. Yemeğinizi bitirmek için tatlı olarak da iki yerel hamur işi, "amigdalotá" (yer bademeli küçük yuvarlak kekler, gül suyu ve pudra şekeri) ve ballı böreği deneyebilirsiniz.

Eğer Mikonos'a giderseniz, kısa bir tekne yolculuğu ile Delos'un minik arkeolojik mücevherlerini keşfetme fırsatını yakalayın. Delos antik çağda kutsal bir adaydı ve mitolojiye göre ikiz tanrı Apollon ve Artemis'in doğduğu yerdi.

MİKONOS'A NASIL GİDİLİR?

Türkiye’den Mİkonos’a gitmenin en pratik yolu uçakla gitmektir. Fakat yılın 365 günü Türkiye’den direkt uçak seferleri yoktur. Bazı Türk havayolu firmaları son yıllarda İstanbul kalkışlı direkt uçak seferleri koymaktadır. Mikonos’a ikinci ulaşım alternatif aktarmalı uçmaktır. Aktarmalı uçuşlar İstanbul, Ankara gibi şehirlerden kalkışlı olmak üzere Atina, Selanik ve hatta diğer Avrupa şehirleri üzerinden olabilir.

Mikonos Adası’na, yıl boyunca Atina'nın Pire Limanı’ndan ve Selanik'ten, yaz aylarında Kavala'dan, Santorini'den, Sakız Adası'ndan ve Rodos Adası'ndan düzenli seferler vardır.

Diğer bir alternatif ise Çeşme’den Sakız Adası’na geçerek buradan yaklaşık 6 saatte Mikonos’a ulaşabilirsiniz.

Mikonos'ta şehir içi ulaşım: En ucuz ulaşım aracı, yerel otobüsler. Adada iki ana otobüs istasyonu bulunuyor.

Kuzey istasyonu arkeoloji müzesinin arkasında bulunuyor. Bu istasyondan adanın Agios Stefanos, Tourlos, Kalafati, Elia, Kalo Livadi ve Ano Mera kısımlarına gidilebiliyor. Güney istasyonu; Olympic Havayolu ofisinin yanında, Fabrika Meydanı’nda yer alıyor. Bu istasyondan Ornos, Agios Yannis, Plati Gialos, Psarou, Paraga, Paradise ve havaalanı yönüne kolayca ulaşılabiliyor.

Adada ulaşımı sağlamak için kullanabileceğiniz bir başka araç ise taksi. Ancak taksi diğer seçeneklere göre daha pahalı.

Mikonos’ta ayrıca araba, motosiklet veya scooter kiralamak için çok sayıda dükkan bulunuyor. Ayrıca adanın limanında tekne kiralamak için seyahat acenteleri de bulunuyor.

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