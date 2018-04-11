Bilim insanları yapay yolla elmas üretmenin yolunu buldu, üstelik bu elmasların doğal yollarla meydana gelmiş elmaslardan hiç bir farkı yok. Uzun bir süredir laboratuvar ortamında devam eden çalışmalar neticesinde, yakın zamanda piyasada yer alan elmasların yarısına yakını bu yollar üretilenler olacak.

Oldukça küçük bir elmas parçasıyla birlikte ağır karbon gazının bir araya getirilerek çok yüksek sıcaklıklardaki mikrodalgalarla etkileşime girmesi sayesinde, bu küçük elmas parçası büyüyerek gerçek bir elmas haline geliyor.

Bu sentetik elmas, tıpkı yerin altından çıkarılan elmaslarla aynı kimyasal yapıya ve kimyasal bileşime sahip. Bu elmasların suni yollarla elde edildiğinin anlaşılabilmesi içinse ancak çok gelişmiş ve laboratuvar ortamında kullanılabilecek makineler gerekli.

Bloomberg'in 2014 yılına ilişkin yaptığı çalışmaya göre, şu an için yapay elmasların oranı bir hayli düşük. Öyleki 2014 yılında piyasada var olan 146 milyon karatlık elmasın sadece 360.000 karatı bu yolla elde edildi. Ancak 2026 yılına gelindiğinde, sentetik elmasların boyutunun 20 milyon karatı aşacağı ifade ediliyor.

Burada sorulması gereken asıl soru ise şu: Her ne kadar suni elmas ile doğal elmas arasında görünüm, kimyasal yapı ve bileşenler açısından hiç bir fark olmasa bile, tüketiciler bu iki elmastan hangisini tercih edecektir?