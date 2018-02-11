Son araştırmalar, Avrupa Birliği genelinde mikrodalgaların salgıladıkları karbondioksit oranının neredeyse otomobillerle aynı oranda olduğunu ortaya çıkardı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nin yayınladığı son araştırmaya göre; sadece Avrupa Birliği'nde kullanılan mikrodalga fırınların yaydığı yılda 7 milyon ton karbondioksit, 7 milyon otomobilin karbon salınımına denk. Mikrodalgaların, fırın türleri arasında en büyük pazar payına sahip olduğu ve bu satış hızıyla 2020 yılında sadece Avrupa genelinde 135 milyon adete ulaşacağı düşünülürse, oran hayli korkutucu.

Bu nedenle araştırmacılar, satışları önlenemese de tüketicilerin mikrodalga fırınları daha verimli kullanması konusunda bilinçlenebıleceğini belirtiyor. Örneğin ısıtma süresinin yemek türüne göre belirlenmesi, bunun için ilk adım olabilir.

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