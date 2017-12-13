Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) 2017 dönem başkanlığı boyunca ekonomi, terörizmle mücadele, göç ve mülteciler gibi alanlarda pek çok faaliyet düzenlediğini bildirdi.

Yıldız, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'yı bir araya getiren MIKTA'nın 11. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, söz konusu ülkelerin G20'de önemli bir ekonomik ağırlık oluşturduğunu belirtti.

Değişik kültür ve bölgelerden gelen beş ülkenin MIKTA çatısı altında hızla değişen dünyada yeni küresel sınamalara G20 dışında kalan ülkelere de ilham olacak bir iş birliği tesis etmeyi amaçladığına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve MIKTA'daki ortaklarımız birbiriyle geniş bir yelpaze çerçevesinde pek çok konu üzerinde fikir teatisi yaparak dünya liderlerinin bir araya geldiği G20'yi olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır. Ülkemizin MIKTA dönem başkanlığı öncelikleri, ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, terörizmle mücadele, güvenlik, göç ve mülteciler olarak belirlenmişti. Dönem başkanlığımız boyunca bu önceliklerimizle uyumlu olacak şekilde pek çok faaliyet düzenledik."

AA'nın haberine göre Yıldız, söz konusu faaliyetler arasında, daha önce iki dışişleri bakanları toplantısı, MIKTA parlamento başkanları toplantısı ve MIKTA ticaret bakanları toplantısı düzenlendiğini anımsattı.

Yıldız, bugünkü toplantıda son dönemde Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, Avustralya'nın fırsatlar, güvenlik ve güç kullanımı merkezli ekonomik politikalarına dayanan "Dış Politika Beyaz Kağıdı", Kuzey Kore'den son dönemde tüm dünyaya yönelen tehdit, göç ve sığınmacılar, Venezuela'da yaşanan gelişmeler ve Türkiye öncülüğünde terörle mücadele konularının tartışıldığını kaydetti.

ORTAK BİLDİRİDE KUDÜS VURGUSU

Yıldız, toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Kudüs konusunda uluslararası toplumun ilan ettiği ve sadık kaldığı prensiplere dayanan bir paragrafın kabul edildiğini bildirdi.

Ortak bildiride, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kudüs kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ve Filistin halklarının güven içinde yaşadığı, uluslararası tanınan sınırlara sahip olduğu iki devletli çözümü destekliyoruz. Bu kapsamda, Kudüs'ün nihai statüsü BM kararları çerçevesinde, İsrail ve Filistin yönetiminin müzakereleri ile neticelendirilmelidir."

Bugün kabul edilen ortak bildiride, etnik ve dini hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, dışlayıcı politikalar gibi 21. yüzyılda yeri olmayan düşüncelere karşı ortak irade ortaya koyduklarını bildiren Yıldız, "Daha çok şeffaflık, kapsayıcılık, iş birliği, kural ve kanunlara dayalı bir uluslararası sistem çağrısı yaptık." diye konuştu.

Yıldız, ayrıca, MIKTA için önemli bir adım olan 'Rehber ve İlkeler Belgesi'nin kabul edildiğini ifade etti.

Bugün itibarıyla dönem başkanlığının Endonezya'ya devredildiğini belirten Yıldız, "Endonezya dönem başkanlığının MIKTA'yı daha da güçlü bir iş birliğine taşıyacağına dair inancımız tamdır." dedi.

ENDONEZYA'DAN YARATICI EKONOMİ VE KÜRSEL BARIŞ MESAJI

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İşbirliği Genel Direktörü Febrian Alphyanto Ruddyard ise ortak basın toplantısında, Türkiye'yi 2017 MIKTA dönem başkanlığındaki faaliyetlerinden dolayı tebrik etti.

Ruddyard, Türkiye'nin önderliğinde MIKTA'nın küresel sorunlara karşı daha da güçlendiğini vurgulayarak, "2018'de dönem başkanı olarak, yaratıcı ekonomi ve küresel barış konusunda çalışmalar yapacağız." şeklinde konuştu.

MIKTA 11. Dışişleri Bakanları Toplantısı