Milan: 0 - Juventus: 2

Ligin 11. haftasında Milan ile karşılaşan son şampiyon Juventus, Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain'in 23 ve 63. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de çıktığı mücadelenin 77. dakikasında yerini Andre Silva'ya bıraktı. Higuain, Napoli ve Juventus formalarını giydiği Serie A kariyerinde 100 gole ulaştı.

Bu galibiyetle puanını 28'e çıkaran Juventus, ikinci sırada yer alırken, sahasında üç maçtır kazanamayan Milan 16 puanla sekizinci sırada kaldı.