İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde heyecan fırtınası yaşandı. Milano şehrinin iki dev takımı San Siro'da karşı karşıya geldi. Normal süresinde gol olmayan mücadelede Milan, Patrick Cutrone'nin 104. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve kırmızı-siyahlılar mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Milan bu sonuçla bir üst tura yükselen taraf oldu.

Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Gennaro Gattuso, geçen günlerde yaptığı açıklamada bu derbiyi kazanmanın, onlar için Dünya Kupası'nı kazanmaktan daha önemli olduğunu dile getirmişti.

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