Milan - Arsenal maçı bu akşam oynanacak ve iki takım rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Milan - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MİLAN - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

San Siro'da oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak. Saat 21:00'de başlayacak olan karşılaşma Tivibu Spor 5 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım en son 6 Mart 2012 yılında karşılaşmış ve Arsenal evinde 3-0 kazanmıştı.

İki takım arasındaki 7 maçta iki takım da ikişer galibiyet aldı, 3 maç berabere sonlandı.

Milan, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Arsenal, oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Milan, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde hiç gol görmedi.

Arsenal, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

Milan'da en golcü oyuncu konumunda attığı 8 golle Andre Silva bulunuyor.

Arsenal'de en golcü oyuncu konumunda attıkları 3'er golle Olivier Giroud ve Theo Walcott bulunuyor.