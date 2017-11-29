Milan'ın duraklama dönemi

Hakan Çalhanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 futbolcunun bonservisi için 194,5 milyon Euro harcayan Milan, bu sezon da beklentileri karşılayamadı! İşte son 4 yılda yaşanan çöküş...
Avrupa kupaları ve İtalya Serie A'da 2000-2010 yılları arasında kazandığı kupalarla adından söz ettiren Milan, eski günlerinden çok uzak gözüktüğü son 4 yılda 6 teknik direktör değiştirdi.
Kazandığı 7 kupayla Real Madrid'den (12) sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olan Milan, kulübü 2010-11 sezonunda Serie A'daki son şampiyonluğuna taşıyan Massimiliano Allegri ile yolları ayırdığı 2014'ün ocak ayından beri kulübede istikrar yakalayamadı.
Avrupa futbolunun büyük kulüplerinden Milan, ligdeki en iyi derecesinin 6'ncılık olduğu ve 2016-17 sezonundaki İtalya Süper Kupası dışında şampiyonluk elde edemediği son 4 yılda 6 defa teknik direktör değişikliğine gitti.
Milano ekibi, Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğünde 8 kupa (2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, bir Serie A, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir İtalya Kupası, bir İtalya Süper Kupası) kaldırdığı 2001-2009 arasındaki şaşaalı yıllarından sonra 2009-10 sezonu başında Leonardo ile anlaştı.
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