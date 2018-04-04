İtalya Serie A'da mücadele eden iki köklü kulüp, bu akşam bir kez daha karşı karşıya gelecek. Gennaro Gattuso yönetimindeki Milan, evinde Luciano Spalletti yönetimindeki İnter'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler de maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Milan - İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milan - İnter şifresiz mi?

MİLAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak karşılaşmada İtalyan hakem Marco Di Bello düdük çalacak. Türkiye saatiyle saat 19:30'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak tivibu SPOR 2 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Milan, evinde 1-0 kazanmıştı.

Milan ve Inter arasındaki son 10 maçta ise iki takım da üçer galibiyet aldı. 4 maç ise berabere sonlandı.

Inter, ligde şimdiye kadar 58 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor.

Milan ise, ligde topladığı 50 puanla 6. sırada bulunuyor.

Milan, evinde oynadığı son 4 lig maçını da kazandı.

Inter, ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet almadı.

Milan, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

Inter, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Milan, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

Inter, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

Milan'da en golcü oyuncu konumunda attığı 7 golle Patrick Cutrone bulunuyor.

Inter'da ise en golcü oyuncu konumunda attığı 24 golle Mauro Icardi yer alıyor.

İki takımda da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.