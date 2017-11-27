Milan, Montella'nın görevine son verdi

Geçen sezon Silvio Berlusconi'nin Çinli bir konsorsiyum olan Sino-Europe Investment Management Changxing'e devredilen ve yaz transfer döneminde yüklü harcamalar yapan Milan, ligde alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verdiğini duyurdu. İtalyan hocanın yerine eski futbolcu Gennaro Gattuso getirildi.

Yaz transfer döneminde 11 transfer yapan ve 200 milyon Euro'ya yakın harcama yapan Milan, Serie A'da geride kalan 14 haftada sadece 20 puan toplayabildi. Dün Torino ile 0-0 berabere kalınması ise İtalyan hocanın sonu oldu.

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