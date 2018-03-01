Milan Rapaic... 2000-2003 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı, Galatasaray'ın Süper Lig'e koyduğu 4 yıllık ambargoya son veren isimlerinden birisi oldu... 'Baba' diye andığı Mustafa Denizli sonrası göreve gelen Werner Lorant ile yıldızı barışmadığı için Türkiye serüveni sona eren Rapaic, taraftarların gönlünde taht kurarak, gitmişti. Bugünlerde oğlu Boris, F.Bahçe'nin U22 takımında attığı gollerle yeniden Rapaic adını gündeme taşıyor. Sabah Gazetesi'ne özel bir röportaj veren Rapaic'in o röportajından satır başları...
''TÜRKİYE, SPOR ALANINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNDERLİĞİNDE BÜYÜK BİR HAMLE YAPTI''
Bence Türkiye'nin şansı yüksek. Türkiye benim ilk geldiğim 2000 yılından çok daha ileride. Bunu özellikle spor alanında çok rahat görebiliyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük bir hamle yaptı. Türkiye'nin son dönemde yaptığı onlarca stadyumu, tüm Avrupa bir araya gelse bu kadar kısa sürede inşa edemezdi. Avrupa'da farklı ülkelerde yıllarca yaşadım, dışarıdan baktığım için daha net görebiliyorum. Bu şampiyonayı en güzel şekilde Türkiye gerçekleştirebilir.
''ÇOK MUTLUYUM, İNSANLAR GÜLÜYOR''
''Batıdaki televizyonlara bakarsanız Türkiye'de büyük bir savaş var ama bu gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'de yaşananlar, Avrupa'da olsa yer yerinden oynar, insanlar sokağa çıkmazdı. Ama Türk insanı ülkesine ve devletine güveniyor. Bakın sokaklara, insanlar gülüyor. Hayata dört elle sarılıyor.
Ben de burada çok mutluyum. Eto'o kaç yıldır burada yaşıyor, Pepe sezon başı geldi. Sneijder istemeye istemeye gitti. Keza Van Persie aynı şekilde...''
''YILDIZLAR GELMEK İÇİN CAN ATIYOR''
''Piyasanın içinde olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim; Türkiye, Avrupa'nın önde gelen liglerinden birisine sahip. Mesela İtalya, futbolda 1990-2000 arası inanılmaz bir noktadaydı. Ancak şimdi o günlerini arıyorlar. Türkiye Ligi ise finansal açıdan güçlü, güven veren bir ülke. Avrupa'da yıldız futbolcular buraya gelmek için can atıyor.''
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