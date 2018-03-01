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''GÖRDÜĞÜM EN İYİ BAŞKAN YILDIRIM''

"Fenerbahçe'de teknik adam değişikliği sonrası forma şansı bulamayınca ayrılmak istedim. Aziz Yıldırım'a büyük saygı duyarım, o gördüğüm en iyi kulüp başkanıdır. Beni anlayışla karşıladı ve 'Ayrıl ama senden tek bir ricam olacak. Galatasaray'a gitme' dedi. O zaman G.Saray'dan ekonomik olarak iyi teklifler almıştım. Ama başkana söz vermiştim, Galatasaray'a gidemezdim. Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu bana her zaman çok yardımcı oldu. İkisinin yeri ayrıdır. Onları hem çok seviyorum hem de onlara büyük saygı duyuyorum."