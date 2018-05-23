Milano'da kız çocuğuna verilen 'Mavi' ismi mahkemelik oldu

İtalya'da bir kız bebeğe Blu (Mavi) isminin verilmesi, bu ismin erkek cinsiyetiyle ilişkilendirildiği gerekçesiyle mahkemelik oldu.
Milano'da yaşayan bir çift, 1,5 yıl önce dünyaya gelen kızlarına İtalya için sıradışı bir isim olan Blu'yu seçti.
Kızlarını bu isimle nüfus idaresine kaydettiren çifte geçen günlerde savcılıktan bir tebligat geldi. Tebligatta, aileye, kızlarının ismini değiştirmeleri gerektiği, aksi halde çocuğa mahkeme tarafından bir isim atanacağı bildirildi.
Milano merkezli Il Giorno gazetesinin haberine göre "Blu" isminin sakıncalı bulunmasına gerekçe olarak da bebeğin cinsiyeti gösterildi.
Milano Cumhuriyet Savcılığı, mavi renk anlamına gelen Blu'nun "cinsiyeti kadın olan bir kişiyi" çağrıştırmadığını ve bu durumun "isimlerin bebeklerin cinsiyetiyle uyuşması gerektiği yönündeki bir kararnameye" aykırı olduğunu öne sürdü.
Luca ve Vittoria isimli anne-baba, "Perşembe günü mahkemeye yeni bir isimle gitmezsek, hakim bizim yerimize kızımıza isim verecek" dedi.
Soyismi açıklanmayan baba yaşadıkları şaşkınlığı anlatırken, "Kızımızı nüfusa kaydettirmeye gittiğimizde, bu isimle ilgili itiraz gelebileceği uyarısı yapmışlardı. Ama 1.5 yıl sonra ismi değiştirmek zorunda kalmayı beklemiyorduk. Artık kızımız da isminin Blu olduğunu biliyor, her yerde de adı böyle yazıyor" dedi.
Blu'nun anne-babası, mahkemeye istatistiklerle giderek hakimi ikna etmeye çalışacaklarını söyledi. İtalya'da 2015'te 5 kız bebeğe, 2016'da 7 kız bebeğe Blu isminin verildiğini tespit eden aile, diğer ülkelerde bu ismin kız çocukları için kullanıldığını da savunacak.
Il Giorno gazetesi de mavi rengi isim olarak taşıyan en meşhur kız çocuğunun şarkıcı Beyonce'nin kızı olduğunu, İtalya dışındaki ülkelerde bu ismin tek bir cinsiyete uygun olduğu algısının kalmadığını yazdı. Gazete ayrıca, "Peki ya ismi Verde (yeşil) olanlar ne olacak?" diye sordu.
Anne Vittoria, mahkemelik olan Blu ismini neden seçtiklerini ise şöyle anlattı:
"Luca ile 3 yıl önce tanıştığımız gün, kızı olursa ismini Blu koymak istediğini söylemişti. Ben de mavinin 5. çakra rengi olması, harmoni ve dengeyi temsil etmesi nedeniyle bu ismi seçtim. Mavi sonsuzluğun rengidir."
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