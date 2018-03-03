Dönüm noktası 28 Aralık'taki İtalya Kupası derbisinde oldu. İlk haftalar işleri değiştirmekte zorlanırken, takımı da kötü performans gösteriyordu ve ona olan inanç çok yeni olmasına rağmen azalmıştı. Olası bir mağlubiyetin, göreve başladığı tarihten sadece bir ay sonra sonu olabileceğini biliyordu. Fakat Milan bu maçta hem iyi bir futbol sergiledi hem de Cutrone'nin golüyle uzatmalarda maçı kazandı. Sonra bunun üstüne devre arası tatili geldi ve bu onun üzerindeki baskıyı azalttı, takıma odaklanmasını sağladı.
Inter ise AC Milan'ın tam tersi bir durumda. Sezona çok iyi başladılar. Oyun kaliteleri her zaman yüksek olmamasına rağmen beklenenin üstünde sonuçlar aldılar. Kazanmaya devam ettiler ve herkes durumdan mutluydu. Daha sonra Inter tarihinde bir klasik olan sabırsızlık ile ilk olumsuz sonuçta sorunlar başladı. 3. Lig ekibi Pordenone ile berabere kaldılar. Ardından ligde Udinese'ye yenildiler. Sonrasında ise bu sıkıntılı dönemi doğru idare edemediler. Şu an sadece 4.lük ve Şampiyonlar Ligi kontenjanı için mücadele etmeleri gerekir. Onlar için en mantıklı hedef bu olur.
Spalletti'de de tam tersi bir durum var. Lige iyi başlamışlardı fakat son 11 haftada sadece 2 kez kazanabildiler. Başladıkları yerde değiller sizce nedeni ne?
Daha önce de söylediğim gibi, Inter her zaman "çılgın" bir takım olmuştur(kendi marşlarında da söylerler!) Mourinho sonrası, hiç bir hoca disiplin, konsantrasyon ve bağlılığı tüm sezon boyunca sağlayamadı. Tüm profilleri denediler: Benitez, Leonardo, Gasperini, Stramaccioni, Mancini, De Boer ve daha sonra Spalletti. Inter'in en büyük sorunu, işler kötü giderken açık bir kafa ile düşünememek. Hem taraftar hem de kulüp olarak. Bu da absürd durumlara sebep oluyor, örneğin ilk kötü performansında ıslıklanan bir oyuncu ya da Icardi gibi bir oyuncunun açık olarak değerinin sorgulanması gibi.(5 sezondan az bir sürede 89 gol atmış bir oyuncu!) Bana göre hala düzelme ve 4. sırayı alma şansları var.
Hakan Çalhanoğlu hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce AC Milan'da uzun vadede de başarılı olabilir mi?
Hakan Çalhanoğlu, İtalya'ya büyük beklentilerle geldi. Bayer Leverkusen'deyken İtalyan takımlarına karşı çok etkileyici oynamıştı. Bu sebeple herkes AC Milan'ın bu transferinin çok iyi bir transfer olduğunu düşnmüştü.
HAKAN ÇALHANOĞLU | 32 MAÇ, 2066 DK, 3 GOL 8 ASİST
Alışma sürecinde beklenilenden çok daha fazla zorluk çekti. Kariyerinde onun zirve yapmasını sağlayan ünlü serbest vuruşlarını göstermeyi AC Milan formasıyla başaramadı. Şu an takımdaki iyi atmosferden o da faydalanıyor ve hem Milano'ya adapte olmaya hem de takımdaki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu şekilde haziran ayına kadar devam ederse, gelecek sezonlarda AC Milan'ın çok önemli bir parçası olacaktır.
Özellikle ülkemizde oynanan derbi maçlarından sonra hakemlerin maça ciddi etki ettiği konusunda kulüplerimizin ve kamuoyunun bir algısı oluşuyor. Serie A'da da işler böyle mi yürüyor? Özellikle 'Video Hakem' geldikten sonra bazı şeyler çözüldü mü?
İtalya'da VAR(Video yardımcı hakem) teknolojisini tanıttık ve bu değişikliği duyan herkes VAR'ın hakemler hakkındaki şüphesini yok edeceğini düşündü. İlk aylar olumluydu ama son zamanlar öyle sıkıntılar oldu ki VAR kesinlikle kullanılmalıydı. Ancak hakemler kullanmayı tercih etmedi ve hatalı kararlar verdi. VAR kesinlikle modern futbolda olması gereken bir adım ancak yönetmelik olabildiğince açık olmalı ki herhangi bir tartışmaya sebep olmasın. Ayrıca futbol, bir şahin gözü ile topun içeride mi yoksa dışarıda mı olduğuna karar verilen bir spor değil. Futbolu tenisleştirmek anlamsız. Örneğin; topa elle temas eden bir futbolcuya saha içinde verilecek ceza hakemden hakeme değişebilir. Hakemlerin kararlarını tartışmak ve yorumlamak futbol kültürünün bir parçası. Bana göre hiç bir zaman polemik ve tartışmalardan kurtulamayacağız. VAR olsa da olmasa da...