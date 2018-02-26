Dünyaca ünlü modacıların yeni koleksiyonlarını sergilediği Milano Moda Haftası devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hintli modacı Ashish Gupta'nın Londra Moda Haftası'ndaki defilesinde İbrahim Tatlıses'in "Ölürsen Kabrime Gelme İstemem" adlı şarkısı çaldıktan sonra mankenler bu sefer podyumlarda Sezen Aksu eşliğinde yürüdü.

Milano Moda Haftası'nda yeni koleksiyonunu tanıtan ünlü modacı Antonio Marras, defilesini Sezen Aksu'nun "O Sensin" şarkısıyla renklendirdi.

Sezen Aksu parçalarına sıkça yer veren Ferzan Özpetek sayesinde ünlü sanatçıyla tanışan Marras, defilesinde nostaljik bir hava yaşattı. Şarkı çaldığı sırada yabancı modeller de sevilen şarkı eşliğinde tango yaptı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER