Birbiri ardına yapılan sanatçı-modaevi işbirliklerine alıştık. Giyilebilir sanat trendi ve tasarımcı retrospektiflerinden sonra moda ve sanat dünyası, şimdi de ‘sanat defile’leriyle birbirine hiç olmadığı kadar yakın. Eserler, arka planı süslüyor, tavandan sarkıyor, kimi zaman modeller ellerinde taşıyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Milano Moda Haftası’ndan bahsediyorum. Sonbahar-kış 2018 koleksiyonunu sergileyen İtalyan moda devi Gucci, tarihinin belki de en tuhaf tanıtımlarından birine imza attı. Defile değil de her şeyiyle kürate edilmiş bir sergiydi sanki. Kıyafet tasarımları ve modeller de işin tuzu biberi... Müthiş bir kurgu. Kimlik arayışı, bireysel varoluş mücadelesi gibi meseleler konu alınıyor defilede. Kıyafetlerden çok, ‘detaylar’ konuşuldu. Hal böyle olunca, izlediğim en fantastik defileydi diyebilirim.

ELLERİNDE KAFALAR

Deniz Çağlar'ın HT Pazar'da yer alan yazısına göre, podyum bir hastane koridoru... Ameliyathane aydınlatmaları var... Boy gösteren mankenler çanta niyetine kendi kafalarının bir kopyasını ellerinde taşıyor. Saçlar, ebatlar, hatta heykelin mimikleri dahi modelin o anki ifadesiyle birebir... Kimi mankenin üçüncü gözü var, kimisinin boynuzları çıkmış. Bir köşede gerçek bir ameliyat masası duruyor. Şovun baskın rengi mavi-yeşil...

Tuhaflıklar bunlarla da sınırlı değil. Koleksiyonun kreatif direktörü Alessandro Michele’in podyumda sergiledikleri arasında son derece gerçekçi görünen sürüngenler ve bebek ejderhalar var, tıpkı Patricia Piccinini’nin hiperrealist yaratıkları gibi. Kullanılan yılan ve benzeri sürüngen modellerin yapımı tam 6 ay sürmüş. Kıyafetlerin tasarım ve üretim sürecinden daha uzun...

Sanatçılar, Ridley Scott ve Ben Stiller gibi film endüstrisinin ünlü isimleri için görsel efektler yapan bir şirket tarafından ‘kiralanmış’... ‘Eserleri’ onlar tasarlayıp üretmiş. Kim bunlar diye merak ettim açıkçası. Geleceğin sanatçıları burada! Sordum soruşturdum ama öğrenmek mümkün değil...

RESSAM İÇİN TUVAL TASARIMCI İÇİN KUMAŞ

Tıpkı sanatçı stüdyoları gibi, atölyede bir tasarımcının eskizden-askıya yaratıcılığının evrimini izlemek büyüleyici... Ressam için tuval üzerine fırça darbeleri ne ise tasarımcılar için kumaş ve kesim teknikleri aynı ustalığı gerektirir. Şekil ve formlar, renkler, sosyal, tarihi ve kültürel referanslara bağlılık... Moda da yaratıcı zihnin bir dışavurum çeşidi. Hele ki defile kreasyonları...

Bu kez soru “Modacı sanatçı mıdır? Moda sanat mıdır?” değil. Ben “Yüzde 100 sanattır” diyenlerdenim... Bu kez, küratör gözüyle ifade şekilleri düşündürdü beni. Şimdi bu defile, bir ‘sergi’ değil de neydi? Ya da her sergi bir defile midir?

Milano Moda Haftası’ndaki Gucci defilesinde podyum hastane koridorunu andırıyordu. Üçüncü gözü olan, kendi kafasını elinde taşıyan ve boynuzu çıkanlar modeller enstelasyon gibiydi...