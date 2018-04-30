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Cyrus, “Sanatsal olacağı söylenen bir çekimde yer aldım ve şimdi fotoğrafları görüp yazıyı okuduğumda çok utanıyorum. Böyle bir şey yapmaya hiçbir zaman niyetlenmemiştim. Tüm hayranlarımdan özür dilerim” açıklamasını yapmıştı.