Jamaikalı müzisyen Flourgon, Cyrus’un 1988’de çıkardığı ‘We Run Things’ şarkısından esinlendiğini söyledi. Geçtiğimiz kasımda ‘We Run Things’teki tüm müzikal düzenlemeler için resmi telif hakkı koruması alan Flourgon, dava açtı.



Miley Cyrus ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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