Alman pop folk ikilisi Clemens Rehbein ve Philipp Dausch, müzik dünyasının parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Uluslararası pek çok festivalde yer alan, geçen sene ikinci albümlerini yayınlayan Milky Chance, dünya müzik listelerinde üst sıralarda. Grubun çıkış yapmasını sağlayan Stolen Dance, Youtube’da 400 milyon görüntülenmeye ulaştı. 2013’te hit olan parçadan sonra ilk albümleri Sadnecessary’i ev stüdyosunda kaydettiler ve yükselişleri devam etti. Geçen sene ise Blossom albümleri çıktı. Türkiye’ye daha önce 2016’da gelen Milky Chance, İstanbul’da konser verecek. HT Cumartesi'nden Mete Aker'in haberi...

Genellikle Avrupa ve ABD’de turne yapıyorsunuz. Bu sefer İstanbul’da konseriniz olacak. Neler hissediyorsunuz?

Turne çok yapıyoruz ve bunu seviyoruz. İstanbul için çok heyecanlıyız çünkü harika bir şehir. İyi vakit geçirmeyi umuyoruz

Dolaşmaya vaktiniz olacak mı?

Salı günü geliyoruz, çarşamba çalıyoruz ve perşembe ayrılıyoruz. Evet şehrin bir kısmını görme şansımız olacak.

Stolen Dance, 400 milyon görüntülenmeye ulaştı. “Ne yapmışız böyle” dediğiniz oluyor mu?

Tabii ki bu duruma bize müzikle beraber seyahat edebildiğimiz bir kariyer sağladığı için minnettarız. Sabah kalkıyorsunuz ve buna müteşekkir oluyorsunuz.

Ünlenince hayatınızda neler değişti?

İlk albüm çıktığında 20’li yaşların başındaydık. Her şey biraz daha maceralıydı. Olanlar plansızcaydı. O zamandan bugüne çok şey öğrendik, çok turne yaptık. Müzik, yapabildiğinizi hissettiğinizde keyifli gerçekten.

Bir pop-folk grubu olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Müziğimizi ortaya karışık bir mozaik olarak tanımlayabilirim.

Nelerden ilham alıyorsunuz?

Hayatın kendisinden. Bu her şeyle ilgili olabilir. Dünyanın büyüsü diyorum.

Başka sanat dalları müziğinizi besliyor mu?

Bir photobook festivaline gitmiştik. Harika fotoğraflar ve photobooklar vardı. Diğer sanat dalları etkiliyor tabii ki.

Clemens’in kritikleri pek önemsemediğini okumuştum. Siz ne düşünüyorsunuz?

Her zaman yaptığınız şeyi seven ve sevmeyenler oluyor. Bunu değiştiremezsiniz.

Ya sosyal medyadaki yorumlar?

Arada sırada arabada ya da tuvalette okuyorum. (Gülüyor.)

Spotify’da listeniz var mı?

İkimiz de kullanıyoruz. Geçen hafta Hollanda’da Pinkpop’ta bir grup gördük, ona Spotify’dan bakacağız mutlaka.

Vaktiniz nasıl geçiyor?

Hafta sonları festivallerde çalıyoruz ama evde olduğumuzda müzikle uğraşıyoruz, demolar yapıyoruz, kaydediyoruz.

Milky Chance, 27 Haziran Çarşamba, Zorlu PSM’de dinlenebilir

‘GÜZEL GÖSTERİ OLACAK’

Festivallerde başınızdan tuhaf şeyler geçiyor mu?

Binlerce anımız var. Son olarak duydum ki, bir festivalde bana çok benzeyen biri varmış. Kadınlar ona “Philipp misin?” diye sorduklarında “Evet” diyormuş. Hayatındaki en iyi hafta sonunu geçirmiş olmalı. (Gülüyor.

Turnelerde vakit nasıl geçiyor?

Aslında yorucu ve sıkıcı. Oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz, müzik dinliyoruz. Otobüsteysek müzik yapıyoruz.

Kişisel olarak neler seviyorsunuz?

Clemens’in de benim de favori şehrim Melbourne. Makarna yemeyi severim. En son ‘Aslan Kral’ filmini izledik. Arkadaşlarım ve ailemle vakit geçirmekten hoşlanıyorum.

İnsanlar İstanbul’da neyle karşılaşacak?

Grupla, 4 kişi geliyoruz. Güzel gösteri olacak, güzel vakit geçireceğiz.

Gelecek planlarınız neler?

Turne sonrasında yeni albüm geliyor.