Millet İttifakı’ndan seçim güvenliği açıklaması

MİLLET İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, seçim güvenliğini sağlamak üzere yürüttükleri çalışmaları tamamladı. Sandık güvenliği konusundaki deneyimlerini paylaşan partilerin temsilcileri dün ortak bir açıklama yaptı. Gazete Habertürk'ün haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, bütün riskleri belirlediklerini ve önlemleri aldıklarını belirterek, “Hiçbir hile ve kurnazlık olmayacak” dedi.

Ev sahibi olarak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi: “Sandıklarda görevlendirilecek sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin eğitilmesini ve sandık başında bütün işlemlerin usullere uygun yürütülmesini sağlayacağımızdan vatandaşlarımız emin olabilir. Okullarda gönüllü olarak avukatlarımız, parti ayırt etmeksizin bütün sandık görevlilerine hukuki destek sağlayacak. Sandıklardan alınacak sonuç tutanaklarının incelenmesi ve teyit edilmesi için gerekli teknolojik altyapımız mevcut.”

‘OY ÇALDIRMAYACAĞIZ’

CHP’li Onursal Adıgüzel de, önceki seçimde mühürsüz oy pusulalarının sayıldığını, ittifak yasası ile de şaibeli düzelemeler getirildiğini anlattı. Adıgüzel, seçim ve sandık tecrübelerini birleştirdiklerini ve bir oy bile çaldırmayacaklarını söyledi.

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