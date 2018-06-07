HT Egeli'de yer alan habere görei, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’i ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kafalet Kooperatifi Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanvekili ve İzmir Birliği Başkanı Salahaddin Hünü’yü ziyaret etti. Dervişoğlu, bu ziyaretlerin ardından Gaziemir’de vatandaşlarla buluştu.

EMİRLERİYLE KURULDUK

Hemşehrileriyle bol bol sohbet eden Dervişoğlu, kadınların eline tülbent bağladı ve İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için destek istedi. Dervişoğlu, “İzmir’de bir patlama yapacağız. Milletin emriyle kurulmuş bir partiyiz. Toplumun bütün kesimlerini kucaklama noktasında millet bize görev verdi. Biz görevi hazır olda bekliyoruz” diye konuştu.

Seçimde katılım rekoru kırılacak

İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Yıldırım Ulupınar, partinin en genç milletvekili adayı Doğukan Demirel ve İYİ Parti Gaziemir teşkilatı ilk ziyaretlerini Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ne (TEMAD) yaptı. Ulupınar, “Aziz Türk milleti 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde bence katılım rekoru kıracak. Ve bunun sonucunda ülkemiz 25 Haziran sabahında bambaşka idealleri olan, demokrasi hedefine yürüyen, parlamenter sistemi güçlendirme hedefiyle yoluna devam edecek” dedi.

Ekonomi bozuksa kimse dinlemiyor

Manisa’da seçim çalışmaları kapsamında kuyumcu esnaflarını ziyaret eden İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban, “Takım tutar gibi parti tutma devri geçti. İnsanların 1. meselesi ekonomi. Ekonominiz bozuksa kimse sizi dinlemiyor zaten” dedi.

Çizgi romanlı vaat anlatımı

İYİ Parti Genel Merkezi; Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i anlatan ve seçim vaatlerini içeren bir çizgi roman hazırladı. 19 sayfalık çizgi romanın hemen girişinde “Ben Meral Akşener. Yüreği, vatanı için çarpan Türk milletinin bir evladıyım. Milletimize hizmeti esas almış; kültür ve erdemlerini yaşamaya ve yaşatmaya çalışan bir siyasetçi ve tarihçiyim” ifadeleri yer alıyor.

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