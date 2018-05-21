Milletvekili aday listeleri bugün YSK'ya sunuluyor: Partilerde son durum nedir?

24 Haziran'daki genel seçime katılacak olan siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün TSİ 17:00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları gerekiyor.
Olası eksiklerin tamamlanması ve itirazların incelenmesinin ardından ise kesin aday listelerinin 30 Mayıs Çarşamba günü ilan edilmesi bekleniyor.
YSK, seçimlere 11 partinin katılabileceğini açıklamıştı.
Ancak, YSK'nın seçime katılabileceğine karar verdiği Demokrat Parti, Millet İttifakı'na dahil olan İYİ Parti; Büyük Birlik Partisi de Cumhur İttifakı içindeki Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden milletvekili adayı gösterecek.
Milletvekili aday listelerinin hazırlanması konusunda seçime katılacak siyasi partilerde son durum nedir?
Milletvekili aday listesini bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hazırlıyor.
Erdoğan'ın listeyi hazırlarken çok dar bir kadroyla birlikte çalıştığı kulislerden sızanlar arasında. Bu kişilerin Başbakan Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun olduğu söyleniyor.
Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, 7-8 bakanın milletvekili adayı olmayacağı ve bu isimlerin seçimlerden sonra kabinede yer alacağının konuşulduğunu yazdı.
Selvi'ye göre, Yıldırım'ın İzmir'den birinci sırada aday olması ve başta İstanbul ile Ankara'da da birinci sıralarda bakanların yer alması bekleniyor.
Parti Meclisi, Pazar günü üç saate yakın süren toplantısında milletvekili aday listesine son şeklini verdi.
Buradan sızan bilgilere göre, bazı mevcut milletvekilleri liste dışı kalırken, Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi'ne kontenjan ayrıldı.
Liste dışı kalan isimler arasında Şubat ayındaki kongrede parti yönetimine muhalefet eden İlhan Cihaner, Ali Şeker, Eren Erdem ve Barış Yarkadaş yer alıyor.
Ayrıca, Mustafa Balbay, Zeynep Altıok Akatlar, Tur Yıldız Biçer ve Şenal Sarıhan da liste dışı kaldı.
Selin Sayek Böke İzmir'den; eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de Konya'dan aday gösterildi.
Halkların Demokratik Partisi'nin Kasım 2015'teki seçimlerinde 59 sandalye kazandı ancak son iki yıl içerisinde 11 kişinin milletvekilliği düşürüldü.
Partiden son dönemde sızan bilgilere göre, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan tutuklu isimlerin tekrar aday gösterilmemesi görüşü ağır bastı.
Bu isimler arasında eski Eş Başkan Figen Yüksekdağ, Ferhat Encü ve Abdullah Zeydan yer alıyor. Ocak ayında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan İdris Baluken hakkındaki cezanın kesinleşme ihtimali nedeniyle adaylığının düşük olasılık olduğu belirtiliyor.
Selahattin Demirtaş da cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekilliğine aday gösterilemiyor.
2011 yılında OdaTV davasından tutuklanarak bir yıl; Aralık 2016'da da Cumhuriyet gazetesi davasından tutuklanarak 15 aya yakın bir süre cezaevinde kalan gazeteci Ahmet Şık'ın İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı açıklandı.
Milletvekili aday listesini hazırlayan ve YSK'ya sunan ilk parti.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday listesi, geçen hafta içinde YSK'ya sunuldu.
Partinin mevcut 35 milletvekilinden 13'ü liste dışı kaldı.
Bu isimler arasında eski Grup Başkanvekili Oktay Vural ve 2014 yılında cumhurbaşkanlığına aday olan Ekmeleddin İhsanoğlu da yer alıyor.
Genel Başkan Devlet Bahçeli ise bir kez daha Osmaniye'den birinci sırada aday oldu.
İlk kez seçimlere girmeye hazırlanan İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi ile birlikte Millet İttifakı'nın içinde yer alıyor.
İYİ Parti'den milletvekili olmak için 2 binden fazla kişinin adaylık başvurusu yaptığı belirtiliyor.
Partinin Genel Başkanı Meral Akşener ise cumhurbaşkanlığı yarışına katıldığı için milletvekili adayı olamıyor.
Partinin kurucu üyelerinden eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Aytun Çıray'ın ise İzmir'den aday olması bekleniyor.
İYİ Parti Büyükçekmece Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Akpınar, Twitter hesabı üzerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un İstanbul ikinci bölgeden aday olacağını yazdı. Ancak bu iddia başka kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
Demokrat Parti'nin de İYİ Parti listesinden aday göstereceği açıklandı.
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