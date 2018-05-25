24 Haziran’da gerçekleşecek genel seçimle, TBMM’de 27. Dönem’de görev alacak 600 milletvekili de belli olacak. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerinde 400’ün üzerinde yargı mensubu yani hâkim, savcı ve avukat yer aldı. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar, Veli Sarıboğa, Öznur Karslı, İrem Koca, Beycan Üçkardeş, Meral Yıldız ve Soner Özcan Meclis’e girme yarışı verecek hukukçuları derledi

SİYASETTE DENEYİMLİ HUKUKÇU KÖSE

2015’e kadar 14 yıl avukatlık yapan Mustafa Köse, Antalya’da AK Parti’den 2. sırada aday gösterildi. 1977’de İstanbul Beyoğlu’nda doğan Köse, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. AK Parti Antalya Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı, İl Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Teşkilat Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi de olan Köse, Yeryüzü Vakfı (Antalya İHH) kurucuları arasında yer aldı. 25. ve 26. Dönem’de AK Parti’den Antalya Milletvekili seçildi. Köse iyi düzeyde İngilizce biliyor, evli ve 3 çocuk babası.

İNŞAATÇI BABANIN AVUKAT KIZI

Avukat Nevin Zaimoğlu, CHP’den Mersin 4. sıra milletvekili adayı. 1963’te Tarsus’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2 çocuk annesi Zaimoğlu, “İnşaat ustası bir babanın 7 çocuğundan 3’üncüsüyüm. Babam inşaatlarda çalışarak çocuklarını okuttu. Varlığı da yokluğu da gördük. Hukuk fakültesini çalışarak okudumdum. 9 yaşında avukat ve milletvekili olma hayalini kuruyordum” diyor.

OKÇULUK MERAKI

AK Parti’nin İstanbul 2. Bölge 4. sıradan aday gösterdiği Avukat Abdullah Güler, 1970 Sivas doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1997’den beri serbest avukatlık yapan Güler, siyasete AK Parti’de başladı. İstanbul İl Başkanlığı’nda il yönetim kurulu üyeliği, il sekreterliği ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2009 yerel seçimlerinde Sultangazi İlçesi Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyeliği yaptı. 2015 yılının haziran ve kasım aylarında yapılan seçimlerde İstanbul 2. Bölge temayül yoklamasında ilk sırada yer aldı. Seçim mevzuatı konusunda birikimli Güler, halen Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Başkanvekili, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanvekili ve Sivas Platformu üyesi. Nisan ayının sonunda TOKİ Baş Hukuk Müşavirliği görevinden istifa etti.

BURSASPORLU DENİZ BAYKAL

Avukat Deniz Baykal, CHP’den Bursa 1. Bölge 7. sıradan aday gösterildi. Baykal, 1977’de Artvin’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Almanya Bremen’de bir hukuk bürosunda çalıştı. CHP ve sivil toplum örgütlerinde görevler alan Baykal, Bursaspor Kulübü üyesi. Aileden CHP’li olduklarını belirten Baykal, eski genel başkanla isim benzerliğinin tesadüf olduğunu belirterek “Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edildiği tarihte babam, ‘Bir oğlum olursa adını Deniz koyacağım’ demiş. Hukukçuların aday olarak gösterilmiş olması ülkenin geleceği ve hukukun üstünlüğü açısından önemli” diyor.

‘MÜLTECİ VE KADINLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIM’

HDP Van Milletvekili olan Bedia Özgökçe Ertan, yine Van’dan 2. sırada aday gösterildi. Ertan, 6 Ocak 1975’te Van’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Ertan, İnsan Hakları Derneği Van Şubesi’nin kurucularından. 2004-2006 arası Van Barosu Yönetim Kurulu’nun ilk ve tek kadın üyesi, 2004-2009 arası Van İl Genel Meclisi’nin ilk kadın üyesi oldu. İyi düzeyde İngilizce bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesi. “Öncelikle mülteci hukuku ve kadın alanında çalışma yapmak istiyorum. Ülkede barışın tesisi için mücadele edeceğiz” diyor

15 TEMMUZ GAZİSİ

Hukukçu kimliği de bulunan eski emniyet amiri ve 15 Temmuz gazisi Fatih Eryılmaz, İYİ Parti Kayseri 2. sıradan milletvekili adayı oldu. 43 yaşındaki Eryılmaz, 2008’den sonra FETÖ kumpasları sonucu “uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak, organize suç örgütü, Ergenekon ve İBDA-C örgütü üyelikleri” iddiasıyla sistematik olarak suçlandı. Kumpasa rağmen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanıp başarıyla bitirdi. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti önüne gelen tanklara karşı ilk direnişi başlatanlardan. Darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Eryılmaz, uzun süren tedavisinin ardından görevine döndü ve emekliliğini istedi. “FETÖ ile mücadelemi siyasette sürdüreceğim” diyen Eryılmaz, 2 çocuk sahibi.

KADIN KOLLARINDAN MECLİS YOLLARINA

CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı olan Avukat Merve Kır, Zonguldak’ta 4. sıradan aday gösterildi. Kır, “Kadınların gücünün farkındayım ve tüm kadın örgütümle partimizi iktidara taşımak için canla başla çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diyor. Kır, Meclis’e girebilirse 2 Mayıs 1954’teki genel seçimlerde Demokrat Parti’den milletvekili olan Edibe Sayar’dan 64 yıl sonra Zonguldak’tan seçilen ikinci kadın vekil olacak.

FETÖ TUZAĞINI ORTAYA ÇIKARDI

FETÖ mensuplarının kullandığı yazışma programı ByLock’un tuzağı ‘Mor Beyin’ uygulamasını ortaya çıkaran ve 11 bin 480 kişinin tahliyesini sağlayan isimler arasında bulunan Avukat Ali Aktaş, Saadet Partisi tarafından Ankara 2. Bölge 2. sıradan aday gösterildi. Saadet Partisi Antalya Siyasi İşler Başkanlığı görevini yürüten Aktaş, 40 yaşında ve 15 yıldır avukatlık yapıyor

FETÖ MAĞDURU GÜVENDİREN

Askeri Yargıtay onursal üyesi, eski DGM hâkimi, Ergenekon davası sanığı Avukat Tanju Güvendiren, Saadet Partisi’nden Ankara 1. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Yargıtay’ın Ergenekon davası kararını bozmasından sonra yeniden yargılanmanın yapıldığı İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcı, Güvendiren hakkında beraat kararı istemişti.

Güvendiren, aile soyadını da Atatürk’ün verdiğini belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Benim devrimlerime güvenmiş, güvenilir adam olduğunuz için size Güvendiren soy ismini veriyorum’ diyerek atalarımın soyadını bizzat kendisi verilmiştir” dedi.

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